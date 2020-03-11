В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
Власти Панамы сообщили о первом погибшем от коронавируса гражданине страны и семи новых случаях заражения COVID-19, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Восьмого марта от осложнений, связанных с диабетом и бактериальной пневмонией, скончался 64-летний гражданин Панамы", - говорится в официальном сообщении минздрава в Twitter.
По данным властей, еще у семи человек анализы показали положительный результат на коронавирус, все они граждане Панамы в возрасте 29-59 лет.
Власти страны сообщили об отмене до 7 апреля массовых мероприятий и школьных занятий в государственных школах центрального и северного регионов.
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