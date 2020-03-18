В Панаме число заразившихся коронавирусом достигло 86 человек

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым типом коронавируса в Республике Панама достигло 86. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 17 марта было выявлено 86 подтвержденных случаев, из них 41 у мужчин и 45 у женщин", - говорится в заявлении, опубликованном а сайте минздрава.

Отмечается, что большая часть от общего числа заболевших находится на карантине дома, шестеро – в больнице. По состоянию на 18 марта, в стране не зафиксировано ни одного случая выздоровления от COVID-19, при этом один человек скончался.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.