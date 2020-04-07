В Панаме число заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек

Панамские специалисты за последние сутки выявили 112 случаев заражения новым коронавирусом, их общее число в стране достигло 2 100. Об этом сообщила в понедельник вечером газета La Prensa со ссылкой на главного эпидемиолога министерства здравоохранения Лурдес Морено, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, умерли в общей сложности 55 зараженных, 88 человек в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии. Состояние 1 777 пациентов оценивается как стабильное, симптомы заболевания у них проявляются слабо. О первом случае заражения власти проинформировали 9 марта.

С 1 апреля в стране был введен полный карантин для предотвращения распространения инфекции.

С 23 марта правительство решило приостановить авиасообщение с другими странами на 30 дней.