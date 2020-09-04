В Панаме произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в пятницу в Панаме. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 15 км к северо-западу от города Пуерто Армуэльес (почти 12 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 12 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
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