Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Исландии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в субботу на территории Исландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 268 км к юго-востоку от Рейкьявика (население около 118 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 5 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

За последние сутки в регионе было зафиксировано еще несколько подземных толчков магнитудой от 3,0 до 5,0.