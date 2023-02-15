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В Панаме в результате падения автобуса с овраг погибли 39 человек

Другие страны Материалы 15 февраля 2023 21:15 (UTC +04:00)
В Панаме в результате падения автобуса с овраг погибли 39 человек

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Не менее 39 человек погибли в среду в ДТП с автобусом в провинции Чирики на западе Панамы. Об этом сообщила в обнародованном заявлении миграционная служба республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным <...>, погибли 39 человек, пострадавшим оказывают помощь в разных больницах и медицинских учреждениях", - говорится в тексте. На борту транспортного средства, упавшего в овраг, находились 66 иностранных мигрантов.

Представители властей приступили к расследованию трагедии. Сведений о возможных причинах ДТП и гражданстве погибших и пострадавших обнародовано не было.

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