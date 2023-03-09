Трюдо заявил об отсутствии данных о финансировании Китаем кандидатов на канадских выборах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него нет данных о том, что кто-либо из кандидатов на двух последних федеральных выборах получал средства на свои предвыборные кампании из Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас нет информации о том, что какие-либо федеральные кандидаты получали деньги из Китая", - сказал глава правительства в среду в ходе заседания национального парламента, отвечая на соответствующий вопрос. Трюдо также несколько раз уклонился от ответа на вопрос, может ли такой бывший кандидат быть действующим депутатом парламента.

Последние несколько недель в Канаде активно муссируется тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Так, 17 февраля газета The Globe and Mail со ссылкой на данные Канадской службы безопасности и разведки сообщила, что Китай разработал стратегию вмешательства в федеральные выборы 2021 года. Она, в частности, якобы предполагала поддержку кандидатов от Либеральной партии для обеспечения такой их победы, при которой они смогли бы сформировать правительство меньшинства. В то же время Китай якобы делал все возможное, чтобы неудобные для него кандидаты от оппозиционной Консервативной партии не попали в парламент.

Трюдо уже неоднократно заверял канадцев, что результаты всех последних федеральных выборов отражают исключительно волю избирателей. На этой неделе он заявил, что Оттава не располагает прямыми доказательствами участия китайских дипломатов или агентов влияния во вмешательстве в канадские федеральные выборы.