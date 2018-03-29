Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 79

29 марта 2018 09:32 (UTC+04:00)

При пожаре в торговом центре в Кемерово пострадали 79 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", — добавил собеседник агентства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей. Пропавших без вести нет.

Пока опознаны 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли в четверг.

Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой. На данный момент в деле пять фигурантов. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации и охранник, который предположительноотключил систему оповещения при пожаре. Все они арестованы.

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