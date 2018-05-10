Путин, Абэ, Макрон и Лагард обсудят экономику доверия на пленарном заседании ПМЭФ-2018

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эмманюэль Макрон и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом говорится в сообщении организатора ПМЭФ-2018 фонда "Росконгресс", передает ТАСС.

"25 мая 2018 года Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2018 года. Модератором пленарной сессии станет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт"- говорится в сообщении фонда.

Тема форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая 2018 года, - "Создавая экономику доверия".

"На фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу - это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста", - отмечается в сообщении организаторов форума.

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