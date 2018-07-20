Главы МВД стран СНГ подписали в Баку межгосударственный протокол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министры внутренних дел стран-участниц СНГ подписали в Баку Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года, сообщает МВД России.

Документ в рамках заседания Совета министров внутренних дел подписали главы МВД России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, и Таджикистана.

Отметим, что документ межгосударственного уровня подписывается на площадке Совета впервые. Ранее подобные документы подписывались только на заседании Совета глав правительств СНГ.

Поправки, внесенные в соглашение, помогут детализировать содержащиеся в национальных информационных системах сведения о перемещении транспортных средств через границы и прохождении таможенного контроля, о постановке на госучет, о полученных в ходе эксплуатации повреждениях, приведших к конструктивной гибели, а также обмен указанными данными между компетентными органами с использованием современных информационных технологий.

Кроме того, закреплен срок, по истечении которого может быть запущена процедура обращения невостребованного автотранспортного средства в доход государства, на территории которого оно обнаружено и находится.

Документ был разработан Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ на основе результатов мониторинга существующего механизма межгосударственного сотрудничества в данной сфере, проведённого при участии Научно-консультативного совета при СМВД.

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