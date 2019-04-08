Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы

8 апреля 2019 04:20 (UTC+04:00)

Автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте на Крымском Валу в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает Trend.

"В районе дома №8 по Крымскому Валу автомобиль совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Пострадавший госпитализирован", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пешехода сбила машина скорой помощи.

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