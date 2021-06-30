Путин рассчитывает на "более благообразное" мироустройство и нормальные отношения РФ и США
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что мировое устройство станет более благообразным, а российско-американские отношения придут к норме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я очень рассчитываю на то, что все-таки осознание того, что мир меняется, <...> приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки", - сказал российский лидер во время ежегодной прямой линии. Он добавил, что это зависит не от российской стороны, а от стран Запада во главе с США.
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