В России впервые с 27 сентября зафиксировали менее 800 смертей из-за ковида за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 787 против 802 днем ранее, до 314 604. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В стране зарегистрировали менее 800 смертей за сутки впервые с 27 сентября 2021 года.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,96%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 735, до 10 618 035. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Количество выявленных за сутки случаев увеличилось после почти двух недель непрерывного снижения, при этом уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 20 000 инфицированных.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 035, до 9 645 712.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,8% от общего числа заразившихся.