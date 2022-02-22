В ДТП в Якутии погибли пять человек

Пять человек погибли и один пострадал в результате ДТП на автодороге "Колыма" в Чурапчинском районе Якутии, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Якутии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей Toyota Ipsum и Toyota Camry. В результате ДТП пострадали шесть человек, четверо из них погибли, двое с травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении. Позже в пресс-службе Минздрава региона сообщили о смерти одного из пострадавших в аварии.

"Один [из пострадавших] умер в больнице", - сообщили в ведомстве.

Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу в селе Чурапча, состояние оценивалось врачами как крайне тяжелое. Из Якутска дополнительно вызвали санитарный рейс с реанимационной бригадой врачей для оказания медпомощи, так как пациенты не были транспортабельны.

Как добавили в УГИБДД МВД по Республике Саха, после столкновения машины загорелись. В Toyota Camry находились водитель и три пассажира, в другой машине - водитель и пассажир.

ДТП произошло на 174-м км федеральной автомобильной дороги "Колыма". Прокуратура Чурапчинского района организовала проверку.