Недельная дефляция в России осталась на уровне 0,03%

Дефляция в России с 13 по 19 сентября составила 0,03%, не изменившись с предыдущей недели. Информацию об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", опубликовала пресс-служба Росстата.

Отмечается, что с начала сентября потребительские цены в России сократились на 0,15%, а с начала 2022 года — выросли на 10,23%. В годовом выражении инфляция на 19 сентября составила 13,9%.

Среди продовольственных товаров за отчетный период на 1,3% снизились цены на гречневую крупу и на 1,2% подешевел сахар. Из непродовольственных товаров на 1% стали стоить дешевле древесностружечные плиты и на 0,7% — телевизоры.