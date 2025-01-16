Негативная реакция Армении на высказывания журналиста из РФ о Зангезурском коридоре вызывает недоумение – Захарова

БАКУ /Trend/ - Негативная реакция Армении на высказывания журналиста из РФ о Зангезурском коридоре вызывает недоумение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, поэтому реакция в Ереване вызывает недоумение. Официальная позиция РФ известна Еревану: Россия последовательно говорит о разблокировании всех транспортных и экономических связей на основе трехсторонних договоренностей. Эта позиция обозначена предельно четко», - сказала она.

Отметим, что речь идет о словах генерального директора агентства «Россия сегодня», телеведущего Дмитрия Киселева о Зангезурском коридоре. Киселев назвал Зангезурский коридор «жизненно важным» для Баку и отметил, что Ереван игнорирует требование Азербайджана открыть коридор.

В связи с этим посол Российской Федерации в Армении С.П. Копыркин был вызван в МИД страны и ему была вручена нота протеста.