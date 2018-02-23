МИД Турции осудил признание парламентом Нидерландов т.н. "геноцида армян"

БАКУ /Trend/ - МИД Турции осудил решение парламента Нидерландов о признании т.н. "армянского геноцида". Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Строго осуждаем принятие парламентом Нидерландов резолюции о признании т.н. "геноцида армян", - говорится в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов принял резолюцию о признании т.н. "геноцида армян". В свою очередь временно исполняющая обязанности главы МИД страны Сигрид Кааг отметила, что правительство Нидерландов не последует примеру парламента. По ее словам, кабинет министров «будет продолжать проявлять сдержанность».

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году т.н. "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду т.н. "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

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