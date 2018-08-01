Помпео назвал санкции в отношении турецких министров оправданными

1 августа 2018 23:15 (UTC+04:00)

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обсуждали ситуацию с арестованным американским пастором Эндрю Брансоном, но не смогли прийти к соглашению, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

"Турецкое правительство отказалось освободить пастора Брансона. После многочисленных бесед между президентом Трампом и президентом Эрдоганом и моих бесед с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу президент Трамп пришел к выводу, что эти санкции являются подобающими действиями", — говорится в заявлении Помпео.

Напомним, что суд в турецкой провинции Измир постановил перевести Эндрю Брансона под домашний арест. Решением суда Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Ранее тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

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