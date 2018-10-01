Отношения Турции и Азербайджана находятся на высшем уровне – президент

БАКУ /Trend/ - Отношения Турции и Азербайджана находятся на высшем уровне, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что отношения Баку и Анкары развиваются во всех сферах.

Он отметил, что Турция также уделяет особое внимание развитию и укреплению отношений с тюркоязычными странами.

Отметим, что за последний год политические и экономические отношения Азербайджана и Турции вышли на новый уровень. Анкара поддерживает Азербайджан во всех международных организациях в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это Эрдоган в очередной раз подтвердил в ходе последнего саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося третьего сентября в Кыргызстане. Он также заявил, что Турция, как и ранее, будет поддерживать Азербайджан во всех сферах.

Президент Турции также сказал, что все тюркоязычные государства должны содействовать решению конфликтов и установлению стабильности в мире.

Сегодня Азербайджан и Турция имеют прочный двусторонний формат сотрудничества, но также у двух стран имеется опыт работы в многостороннем формате.

Турция участвует в большинстве крупномасштабных проектов, осуществляемых Азербайджаном в регионе. Среди них можно назвать проекты трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. Турция и Азербайджан продемонстрировали свое лидерство при подписании в 2012 году в Стамбуле соглашения по проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одной из важных составляющих проекта "Южный газовый коридор", который позволит поставлять азербайджанский газ на мировой рынок. Летом первый коммерческий газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадает на территорию Турции и в дальнейшем в Европу.

Другим масштабным проектом века является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая обеспечит более активное экономическое и торговое сотрудничество между Анкарой и Баку с привлечением большого потока товаров из стран Центральной Азии в Европу. С запуском железной дороги в ноябре 2017 года время на перевозку грузов сократилось почти вдвое - на 12-15 дней. Как известно, на данном этапе крупнейший грузооборот осуществляется между Европой и Китаем. До введения в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, процесс осуществлялся посредством морских путей, и в среднем на это требовалось 25-30 дней.

Кроме того, в прошлом году Турция освободила поставки 42 наименований продукции из НАР от таможенных пошлин, а также подписала с Азербайджаном меморандум о преференциальной торговле, которое предусматривает введение нулевой таможенной ставки на импортно-экспортные операции.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В январе-июле 2018 года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 1,74 миллиарда долларов (рост за год на 19,6 процента).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.