В Турции тестируются новые системы проверки паспортов в аэропортах

8 мая 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции тестируются новые системы проверки паспортов в аэропортах, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в аэропорту имени Сабихи Гёкчен установлено новое оборудование для автоматического распознавания лиц.

По данным СМИ, благодаря новой системе гражданин в течение максимум 20 секунд сможет пройти паспортный контроль.

«Данная система в настоящее время применяется только в отношении граждан Турции, но до конца года начнет применяться и для иностранцев», - пишут СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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