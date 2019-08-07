В Турции задержаны три француженки

БАКУ /Trend/ - В Турции задержаны три гражданки Франции, которые ранее действовали в составе незаконных бандформирований в Сирии, в том числе в составе террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Все они вместе с девятью несовершеннолетними детьми незаконным путем проникли на территорию турецкой провинции Килис.

По данным СМИ, все задержанные являются этническими французами.

Одна из задержанных, которой 61 год, также ранее принимала участие в военных операциях в Ираке в составе ИГ.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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