«Тюркский совет» превратится в важный мировой центр силы - глава европейского исследовательского центра

БАКУ /Trend/ – Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) будет укреплен в предстоящий период и станет важным центром силы в мире. Об этом сообщила Trend в понедельник руководитель Брюссельского центра европейских исследований и Центра дипломатических и стратегических исследований, Наджие Селин Шеноджак.

По словам руководителя Брюссельского центра, проведение седьмого саммита ССТГ в Баку является знаменательным событием и, конечно же, войдет в историю.

Шеноджак отметила, что «Тюркский мир» охватывает огромную территорию, начиная от Адриатического море до Китая, где проживает порядка 300 миллионов тюрков.

По словам руководителя Брюссельского центра то, что в Узбекистане было принято решение вступить в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, а вслед за ним в центре Европы - Венгрии открылось представительство Совета, свидетельствует о важности и растущей роли этой структуры.

«В новом мировом порядке, где ось управления смещается в Азию, ССТГ будет играть важную роль», - отметила Шеноджак.

По словам руководителя Брюссельского центра, деятельность ССТГ и далее будет развиваться и укрепляться в экономическом, политическом и социальном плане с помощи проекта «Один пояс и один путь» в которую войдут другие евразийские страны

Шеноджак также отметила, что нет сомнений в том, что во время саммита в Баку, ССТГ окажет важную поддержку проводимой Турцией военной операции «Источник мира» на севере Сирии, и тем самым дадут миру сильный месседж о единстве.

Отметим, что Тюркский совет был создан третьего октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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