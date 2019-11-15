Совет по телевидению и радиовещанию Турции ввел запрет на освещения новостей по поводу отравления цианидом

15 ноября 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTÜK) ввел запрет на освещения новостей по поводу отравления цианидом. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщатся что данное решение было принято в связи с опасением роста волнений среди населения.

Отметим, что сегодня в Стамбуле, в районе Бакиркей, все члены одной семьи (три человека) погибли от отравления цианидом.

Среди погибших есть несовершеннолетний ребенок и в настоящее время ведется расследования.

Отметим, что до этого - девятого ноября 2019 года в провинции Анталья все члены одной семьи (четыре человека) погибли от отравления цианидом, а еще раньше - в Стамбуле, четыре члена одной семьи совершили суицид посредством отравления цианидом.

Полиция Стамбула обнаружила их тела в квартире, на дверях которой была надпись - «Не входить! Позвоните в полицию, в квартире цианид».

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции третья семья погибла от отравления цианидом – СМИ
Турция 11:24
Он в совершенстве владеет 25-ю языками. Книга Эмина Гулу вызвала интерес в Турции (ФОТО)
Интересное 12 ноября 14:40
В Турции еще одна семья погибла от отравления цианидом – СМИ
Турция 9 ноября 10:30
В Стамбуле произошла вооруженная драка
Турция 9 ноября 08:02
Неизвестный в Стамбуле бросился с шестого этажа прокуратуры (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 7 ноября 14:11
Огтай Гюльалыев помещен в стамбульскую клинику - супруга
Общество 6 ноября 15:44
Лента новостей
Азеристиликтеджхизат: В Баку отапливается уже 30% зданий
Общество 16:04
Тарифы на такси в Грузии выросли почти на 13%
Финансы 16:03
Узбекистану в 2020 г. понадобится 14 млн тонн цемента
Бизнес 16:00
В Узбекистане за сутки было сварено почти 2 км труб для новых трубопроводов
Энергетика 15:58
Туркменистан экспортирует полимерную продукцию
Туркменистан 15:58
Азербайджан вышел на качественно новый этап развития - академик
Политика 15:55
Главные морские ведомства Мексики и Азербайджана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Общество 15:53
Попытка армянского лобби сорвать мероприятие в синагоге Лос-Анджелеса потерпела неудачу (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 15:51
Утверждены правила финансирования зарубежного обучения в докторантуре граждан Азербайджа
Общество 15:49