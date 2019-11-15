Совет по телевидению и радиовещанию Турции ввел запрет на освещения новостей по поводу отравления цианидом

БАКУ/Trend/ - Совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTÜK) ввел запрет на освещения новостей по поводу отравления цианидом. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщатся что данное решение было принято в связи с опасением роста волнений среди населения.

Отметим, что сегодня в Стамбуле, в районе Бакиркей, все члены одной семьи (три человека) погибли от отравления цианидом.

Среди погибших есть несовершеннолетний ребенок и в настоящее время ведется расследования.

Отметим, что до этого - девятого ноября 2019 года в провинции Анталья все члены одной семьи (четыре человека) погибли от отравления цианидом, а еще раньше - в Стамбуле, четыре члена одной семьи совершили суицид посредством отравления цианидом.

Полиция Стамбула обнаружила их тела в квартире, на дверях которой была надпись - «Не входить! Позвоните в полицию, в квартире цианид».

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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