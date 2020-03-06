Турция незначительно сократила экспорт стали в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года незначительно сократился экспорт стали из Турции в Грузию.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.



Как отметили в министерстве, в январе 2020 года Турция экспортировала в Грузию сталь на сумму 8,878 миллиона долларов, что на 2,08 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

В прошлом году экспорт стали из Турции в Грузию сократился на 1,60 процента по сравнению с итогами 2018 года и составил 125,776 миллиона долларов.

Отметим, что в январе 2020 года экспорт стали из Турции на мировые рынки сократился на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 1,148 миллиарда долларов.

Экспорт стали составил 7,8 процента в общем объеме экспорта Турции в январе 2020 года.



По итогам 12 месяцев (январь 2019 года – январь 2020 года) экспорт стали из Турции составил 13,798 миллиарда долларов, что занимает 7,6 процента в общем объеме экспорта за указанный период.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu