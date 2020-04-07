Число жертв коронавируса в Турции достигло 725 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 76 человек, общее число жертв заболевания достигло 725.

Об этом, как передает во вторник Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 34 109, за прошедшие 24 часа 3892 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр добавил, что к настоящему времени выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 1582 пациента, в то время как 1474 пациентов продолжает находиться в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, сообщил Коджа, за истекшие сутки было сделано более 20 023 тестов на COVID-19, а общее количество проведенных анализов достигло 222 868.