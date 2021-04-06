В январе-феврале 2021 г. порт Самсун принял более 450 судов
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Международный Банк Азербайджана представит свои проекты на форуме «Baku Transit Forum 2021: Smart City»
Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством
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Президент Ильхам Алиев: Как центральные исполнительные органы, так и местные исполнительные органы и некоторые предприниматели, словно сговорившись, бессовестно пользовались водой
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