В январе-феврале 2021 г. порт Самсун принял более 450 судов

Турция 6 апреля 2021 09:46 (UTC+04:00)
В январе-феврале 2021 г. порт Самсун принял более 450 судов
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