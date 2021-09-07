В Турции выявлен штамм "мю" коронавируса - министр

БАКУ /Trend/ - В Турции выявлены двое инфицированных штаммом "мю" коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в Турции чаще встречаются штаммы коронавируса "дельта" и "дельта плюс".

Министр считает, что по мере расширения процесса вакцинации будет сформирован коллективный иммунитет и уровень инфицирования COVID-19 пойдет на спад.

"Турция по числу вакцинированных занимает восьмое место в мире, а в Европе - второе место после Германии", - сказал Коджа.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)