Турция и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере оборонпрома

Турция и ОАЭ подписали два Меморандума о взаимопонимании в сфере оборонной промышленности. Об этом говорится в сообщении Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции (SSB), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Документ подписан в рамках встречи делегаций двух стран в Анкаре. Переговоры прошли на фоне расширения сотрудничества Анкары и Абу-Даби в области оборонпрома.

Во встрече, организованной SSB, приняли участие глава данной структуры Исмаил Демир, гендиректор холдинга Tawazun из ОАЭ Тарек Абдул Рахим Аль Хосани, высокопоставленные военные и руководители компаний.

В частности, подписаны предусматривающий промышленную кооперацию Меморандум между Ассоциацией производителей оборонной и аэрокосмической промышленности (SASAD) и ее партнерской организацией в ОАЭ - EDDC (Emirates Defense Companies Council), а также между турецкой TR TEST и холдингом из ОАЭ Tawazun по сотрудничеству в сфере тестирования и сертификации.

Кроме того, Исмаил Демир и Тарек Абдул Рахим Аль Хосани подписали Протокол о намерениях.