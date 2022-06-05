В Турции готовятся к серийному производству ракет Gökdoğan и Bozdoğan, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Gökdoğan — ракета малого и среднего радиуса действия, тогда как ракеты Bozdoğan способны поражать цели на больших расстояниях.

Руководитель Научно-исследовательского института оборонной промышленности Турции (SAGE) при Совете Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) Гюрджан Окумуш сообщил, что подготовка к серийному выпуску отечественных ракет с активным радиолокационным самонаведением находится на завершающей стадии.

Проводятся наземные испытания, а также запуски ракет с самолетов.

Окумуш отметил, что за последние годы Турция добилась значительного прогресса в разработке эшелонированных систем ПВО.

По его словам, завершена работа над частью проектов систем ПВО ближнего, среднего и дальнего радиуса действия, реализуются новые инициативы.

Окумуш отметил, что, в числе прочих, разрабатываются ракеты класса «воздух-воздух», которые станут важной составляющей эшелонированной системы защиты воздушного пространства Турции.

Он напомнил, что на данный момент на вооружении ВС Турции находятся ракеты иностранного производства, такие как AIM120, AIM-9X и др.

«Разработка отечественных ракет класса «воздух-воздух» позволит оснащать самолеты собственными боеприпасами. Кроме того, на основе этих ракет планируется разработать боеприпасы иных классов, способных поражать цели с земли и моря», - сказал Окумуш.