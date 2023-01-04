Оборонпром Турции наращивает поставки вооружения за рубеж

Турецкая оборонная и авиационная промышленность завершила 2022 год новыми рекордами и намерена продолжит эту тенденцию в 2023 году, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Председатель правления SAHA Istanbul Халюк Байрактар сообщил, что объемы экспорта оборонно- промышленного комплекса (ОПК) Турции год от года бьют рекорды. Если ранее турецкий ОПК в значительной степени зависел от зарубежной поставок, то сегодня турецкая продукция успешно реализуется за рубеж, отметил Байрактар.

По его словам, 2022 год стал очередным успешным годом для ОПК Турции. «Объем импорта оборонной промышленности опустился до отметки ниже 2 млрд долларов. Тогда как экспорт вырос на 36,9 процента – до 4 млрд 395 млн долларов, тем самым достигнут очередного рекорда. Если в 2021 года стоимость одного килограмма военной продукции составляла 48, 4 доллара, то в 2022 году этот показатель вырос до 55,9 долларов», -сказал Байрактар.

При этом председатель правления SAHA Istanbul отметил успехи турецкого ОПК, связанные с разработкой беспилотной авиации.

«Объем экспорта данной продукции на сумму в 1 млрд долларов, что составляет 24,5 процента от общего объема продаж продукции военного назначения, является одним из важнейших показателей, который оправдывает наши ожидания», - отметил Байрактар.

Байрактар ​​подчеркнул, что наличие весьма однородного распределения рынка среди стран, в которые экспортируется продукция оборонной промышленности (страны Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки, Европы и НАТО) также придает уверенности с точки зрения устойчивости. По его словам, продолжающиеся продажи большого числа продукции военного назначения, в том числе оборудование для технического обслуживания и ремонта, а также обучения, оправдывают ожидания.