Турецкая армия в этом году нейтрализовала более 2 тыс. террористов

БАКУ /Trend/ - С 1 января текущего года нейтрализовано 2 084 террориста, в том числе на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, передает Trend.

Министр отметил, что за последние четыре месяца на севере Сирии и Ирака были уничтожены 1110 целей террористов и нейтрализованы 820 боевиков.

Гюлер заявил, что с 1 января предотвращено незаконное пересечение границ 199 898 человек, задержаны 13 156 нелегальных мигрантов и 590 террористов.

Глава Минобороны подчеркнул, что Турция полна решимости бороться с терроризмом до тех пор, пока не останется ни одного террориста.