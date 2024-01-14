ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Сирии и Ирака

БАКУ /Trend/ - В ходе воздушных операций против террористических объектов на севере Ирака и Сирии было уничтожено 25 целей и нейтрализовано множество террористов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на TurkicWorld.

«ВВС Турции осуществили операцию в районах Метина, Хакурк и Кандиль на севере Ирака и Сирии. В ходе воздушных операций было уничтожено в общей сложности 25 объектов, включая пещеры, бункеры, убежища, нефтяные объекты и склады, используемые террористической организацией РПК», - говорится в сообщении.