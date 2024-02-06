БАКУ /Trend/ - Ликвидированы террористы, совершившие вооруженное нападение на суд в Стамбуле.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра внутренних дел Турции Али Ерликая в Facebook.

Он отметил, что двое террористов - женщина и мужчина - были ликвидированы. Они были идентифицированы как члены террористической организации Революционная народно-освободительная партия - фронт (РНОПФ).

Во время вооруженного нападения на суд были ранены 6 человек - 3 полицейских и 3 гражданских лица.

Отметим, что сегодня в Стамбуле на контрольно-пропускном пункте перед входом в здание суда Чаглайан был совершен террористический акт.

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