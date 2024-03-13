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Анкара и Багдад тесно координируют меры по борьбе с терроризмом - минобороны Турции

Турция Материалы 13 марта 2024 03:03 (UTC +04:00)
Анкара и Багдад тесно координируют меры по борьбе с терроризмом - минобороны Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В министерстве национальной обороны Турции заявили, что мероприятия по борьбе с терроризмом тесно координируются с властями Ирака, сообщили в минобороны, передает Trend.

Согласно информации, делегация во главе с командующим 2-й армией ВС Турции генералом Метином Токелем провела встречу с официальными лицами Ирака.

"Встреча прошла в зоне проведения антитеррористической операции Pence-Kilit на севере Ирака. Особое внимание было уделено вопросам принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности иракских граждан", - сообщили в Минобороны Турции.

Состоялся обмен мнениями по антитеррористическим операциям ВС Турции на севере Ирака, а также борьба с террористическими угрозами на турецкой границе.

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