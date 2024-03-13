Турция возводит барьер для защиты от террористических угроз - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Путём создания безопасной зоны вдоль своих южных границ Турция успешно предотвращает распространение влияния конфликтов на свою территорию. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

«Мы активно препятствуем распространению угрозы на нашу страну, создавая безопасные коридоры вдоль наших южных границ», - отметил турецкий лидер на митинге в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

Он также подчеркнул, что Турция строит барьеры, чтобы защититься от террористических организаций, при этом дистанцируясь от влияния империалистов и их союзников, которые стремятся втянуть её в конфликты.