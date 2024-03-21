БАКУ /Trend/ - Турецкая армия задержала двоих террористов, бежавших из Северного Ирака.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Turkicworld, об этом министерство национальной обороны Турции заявило в своем аккаунте в социальной сети.

"В результате решительных действий турецких военных два террориста РПК, бежавшие из своих убежищ в Северном Ираке, были задержаны на нашем пограничном пункте Хабур", - говорится в сообщении минобороны Турции.

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