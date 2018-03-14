В США тысячи школьников почтили память жертв стрельбы во Флориде

14 марта 2018 19:47 (UTC+04:00)

Митинг против свободного оборота оружия в США, на который собралось несколько тысяч школьников, начался в среду у Белого дома в Вашингтоне, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Акция началась в 10 утра по местному времени или в 17:00 мск. Школьники почтили память погибших при стрельбе во Флориде 17- минутным молчанием. Именно столько погибло детей в результате стрельбы в одной из флоридских школ.

До этого за час до митинга к Белому дому начали подтягиваться школьники со всех уголков столицы США с плакатами: "Разоружите ненависть", "Остановите насилие", "Кто следующий?" и другими.

До начала минуты молчания школьники скандировали перед Белым домом "Мы хотим перемен!" и "NRA, (Национальная стрелковая ассоциация) услышь нас!"

Дебаты о необходимости ограничений оборота оружия в США вновь активизировались после того, как в середине февраля бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.

После трагедии во Флориде президент подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку автоматического оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия. Президент также призывает "укреплять школы" за счет вооружения персонала, в том числе прошедших специальную подготовку учителей. При этом Трамп заявляет, что намерен защищать обеспеченное Второй поправкой конституции право американцев на ношение оружия, и не скрывает своих тесных отношений с главным оружейным лобби США Национальной Стрелковой Ассоциацией.

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