Мэттис обвинил Иран в попытке повлиять на выборы в Ираке

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Тегеран во вмешательстве в выборы в Ираке, передает РИА Новости.

"У нас есть беспокоящие нас свидетельства, что Иран пытается вмешаться, используя деньги, в выборы в Ираке. Эти деньги используются, чтобы повлиять на кандидатов и на голосующих", - заявил журналистам министр обороны США.

Мэттис, который обратился к прессе после необъявленного визита в Афганистан, также отметил, что, по оценке военных, объем средств, "перекачанных" Тегераном в Ирак перед парламентскими выборами в мае, нельзя назвать незначительным.

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