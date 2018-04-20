Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских в ресторане

20 апреля 2018 05:42 (UTC+04:00)

Неизвестный застрелил двух полицейских в американском городе Трентон в штате Флорида в четверг, говорится в сообщении полиции округа Гилкрист, пишет РИА Новости.

"Около 15.00 два заместителя шерифа округа Гилкрист были обстреляны и убиты в ресторане "Эйс Чайна" в центре Трентона. Подозреваемый подошел к заведению и застрелил обоих через окно. На место прибыли другие полицейские, которые обнаружили стрелявшего мертвым на улице у ресторана", - говорится в заявлении.

Мотив преступника пока не ясен, идет расследование.

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