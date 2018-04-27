США готовы к диалогу с РФ, если она вернется на демократический путь - Помпео

США готовы к диалогу с РФ, если она вернется на демократический путь.

Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Мы не хотим от России ничего другого, кроме как воссоединения с демократическим миром", - сказал он. "Мы готовы к диалогу с русскими, но это их выбор, хотят ли они быть частью демократического мира или нет", - отметил госсекретарь США.

По словам Помпео главы МИД НАТО на встрече много говорили, что им делать, если Россия от такого предложения откажется. "Мы много говорили , в частности, о гибридных угрозах, которые меняют характер опасности, исходящей от России", - сказал Помпео. По его словам, "мы, все вместе в НАТО, и каждая страна в отдельности должны найти способы им противостоять".

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