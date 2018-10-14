В Техасе в перестрелке на детском дне рождения погибли четыре человека

14 октября 2018 22:06 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли в Техасе в перестрелке на праздновании дня рождения ребенка, сообщило управление штата по общественной безопасности, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу после ссоры между семьями на празднике.

Погибли четверо мужчин в возрасте от 20 до 62 лет, трое из них носили одну и ту же фамилию и, видимо, принадлежали к одной семье.

Один подозреваемый был задержан, его имя не сообщается. О причинах ссоры также ничего не известно.

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