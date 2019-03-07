Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент США Дональд Трамп готов продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент (США - ред.), очевидно, готов поговорить снова. Мы посмотрим, как это можно включить в расписание и что из этого может получиться", - заявил Болтон.

В столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля прошел второй саммит США-КНДР, в ходе которого обсуждалась и денуклеаризация. Многие эксперты ожидали совместной декларации о формальном прекращении Корейской войны, но переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов. Трамп все же заявил, что переговоры продвинулись и продолжатся на уровне экспертов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.