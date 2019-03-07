Трамп готов продолжить переговоры с КНДР

7 марта 2019 17:59 (UTC+04:00)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент США Дональд Трамп готов продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент (США - ред.), очевидно, готов поговорить снова. Мы посмотрим, как это можно включить в расписание и что из этого может получиться", - заявил Болтон.

В столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля прошел второй саммит США-КНДР, в ходе которого обсуждалась и денуклеаризация. Многие эксперты ожидали совместной декларации о формальном прекращении Корейской войны, но переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов. Трамп все же заявил, что переговоры продвинулись и продолжатся на уровне экспертов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В КНДР осудили США и Южную Корею за совместные военные учения
Другие страны 18:46
Тегерану выгоднее придерживаться ядерной сделки, заявил экс-помощник Обамы
Ядерная программа 18:06
Захарова: Россия не исключает, что США передумают уходить из Сирии
Россия 16:49
Узбекистан занял 69-е место в мире по дешевизне мобильного интернета
ИКТ 13:21
Китай выразил надежду на диалог между КНДР и США без возвращения к методам давления
Китай 13:16
СМИ: Huawei обвинила правительство США в проникновении на ее сервера
Китай 10:21
Лента новостей
Найдены утерянные артефакты Тутанхамона
В мире 19:10
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана (ФОТО)
Политика 19:09
Минэкологии Азербайджана о запрете на использование питьевой водой в иных целях
Общество 19:00
Страны Тюркского совета подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере таможенного контроля
Бизнес 18:55
В Азербайджане уволены десятки сотрудников минэкологии
Общество 18:51
В КНДР осудили США и Южную Корею за совместные военные учения
Другие страны 18:46
Узбекистан и России могут увеличить пропускные пункты для поставок плодоовощной продукции
Бизнес 18:34
Китай совершенствует правовую систему для привлечения иностранных инвестиций
Китай 18:34
Белый мост между Турцией и Азербайджаном. Ариф Азиз отметил юбилей в Стамбуле (ФОТО)
Культура 18:26