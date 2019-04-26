Американские СМИ узнали, что Вашингтон рассматривает проект нового соглашения

26 апреля 2019 18:58 (UTC+04:00)

Американские СМИ узнали, что Вашингтон рассматривает проект нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США, Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту США Дональду Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая, передает в пятницу Trend со ссылкой на interfax.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Это то, что не пыталась сделать ни одна администрация. Но я бы сказал, что ни одна администрация не пробовала сделать то, что Трамп попытался сделать с Северной Кореей, например", - отметил собеседник телеканала.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан в Праге 8 апреля 2010 года; и отражает намерения сторон в течение семи лет сократить свои СНВ до установленных в этом документе уровней - по развернутым межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР), баллистическим ракетам подводных лодок (БРПЛ) и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) - 700 единиц; по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц; по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет. Во вторник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия готова обсуждать с США продолжение действия договора.

10 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позитивно оценивает шансы на продление ДСНВ.

"СНВ в значительной степени соблюдается обеими сторонами. Мы сейчас в самом начале переговоров по продлению действия соглашения", - подчеркнул Помпео.

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