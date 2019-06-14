Трамп отказался уволить своего старшего советника за нарушение закона

14 июня 2019 17:47 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп вопреки рекомендации федерального надзорного органа отказался отправить в отставку своего старшего советника Келлиэнн Конуэй за нарушение одного из американских законов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я не собираюсь увольнять ее. Я считаю ее замечательным человеком", - отметил глава государства, высоко отозвавшись о профессиональных качествах Конуэй.

"Мне кажется, что ей пытаются отказать в праве на свободу слова", - продолжал Трамп, дав ясно понять, что не намерен отдавать старшему советнику распоряжение умерить тон при общении со СМИ. "Так это не работает", - подытожил американский лидер.

Американский независимый федеральный орган по осуществлению надзора рекомендовал в четверг президенту США немедленно отправить в отставку Келлиэнн Конуэй в связи с неоднократным нарушением одного из федеральных законов. Речь идет о действующем в США с 1939 года законе Хэтча, запрещающем госслужащим, за исключением президента, вице-президента и сотрудников администрации высокого ранга, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Данный орган еще никогда не рекомендовал главе государства отправить в отставку сотрудника Белого дома в связи с нарушением этого закона.

В документе отмечается, что Конуэй неоднократно нарушала закон, "оскорбляя кандидатов в президенты от Демократической партии, выступая в качестве должностного лица во время телевизионных интервью и в социальных сетях". В связи с этим Трампу было рекомендовано немедленно снять советника с занимаемой должности. Белый дом отказался сделать это, аргументировав свою позицию тем, что выводы надзорного органа "глубоко ошибочны и нарушают ее конституционные права на свободу слова и соблюдение предусмотренных законом процедур".

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