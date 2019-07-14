В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

54-летний Эрик Худ угнал со стоянки машину с детьми, пока их мать и отец находились в магазине. По словам полицейских, родители пешком догнали автомобиль, когда он попал в пробку, и вытащили из машины угонщика. Худ ударил отца и попытался сбежать, однако его остановила толпа и избила. Позднее в больнице констатировали смерть угонщика.

Капитан полиции Филадельфии Джейсон Смит сообщил, что полицейские в настоящее время просматривают видеозапись происшествия, чтобы установить личности людей, напавших на Худа. По его словам, на данный момент никто не арестован.

В полиции добавили, что дети в результате инцидента не пострадали.

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