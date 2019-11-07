При стрельбе в закусочной в США погиб человек

7 ноября 2019 10:17 (UTC+04:00)

Мужчина устроил стрельбу в ресторане быстрого питания в американском городе Сан-Диего, один человек погиб, двое получили ранения. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC San Diego.

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени (ночь на четверг мск) в кафе Church`s Chicken. Как сообщил представитель полиции города Джон Баттле, мужчина сначала попытался расплатиться за еду при помощи фальшивой купюры в 100 долларов и ушел, но через несколько минут вернулся и стал стрелять по сотрудникам заведения.

"В настоящее время мы проводим расследование по факту стрельбы по адресу 3700 Picador Blvd. Подозреваемый, посетитель, вступил в спор с сотрудниками (кафе). Подозреваемый достал легкое огнестрельное оружие и выстрелил. Один сотрудник (кафе) убит, еще двое ранены", - говорится в сообщении полиции, размещенном в Twitter.

По данным полиции, стрельбу устроил темнокожий мужчина в возрасте около 30 лет. Он скрылся с места происшествия, сейчас его ищет полиция.

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