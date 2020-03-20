Власти Калифорнии запретили жителям штата выходить из дома без необходимости

Власти штата Калифорния запретили его жителям покидать свои дома без необходимости. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вводим режим, при котором люди должны оставаться дома. Распоряжение вступает в силу этим вечером, - сказал он. - Мы уверены, что жители Калифорнии будут его соблюдать". Ньюсом констатировал, что на части территории штата такой режим ранее уже начал действовать.

Власти не запрещают жителям штата выходить на прогулки, посещать магазины или больницы. Доставка продуктов и различных товаров также разрешена. Ньюсом не уточнил, как долго будет действовать данное положение.

Ранее Ньюсом привел прогнозы властей Калифорнии, согласно которым примерно 56% населения штата в течение восьми недель заразятся новым коронавирусом. По его словам, речь идет о 25,5 млн человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в США превышает 13,6 тыс., умерли по меньшей мере 200 человек. В Калифорнии зафиксированы более 950 случаев заражения и 18 летальных исходов.