Байден победил на праймериз в штате Аляска после выхода Сандерса из гонки

США 12 апреля 2020 08:35 (UTC+04:00)
Байден победил на праймериз в штате Аляска после выхода Сандерса из гонки

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в американском штате Аляска, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голосование на Аляске было проведено по почте из-за распространения коронавируса. Избиратели должны были прислать бюллетени к пятнице. На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. По итогам первичных выборов в штате распределены голоса 15 делегатов.

Согласно приведенным в заявлении данным, Байден получил 55,3% голосов избирателей, а ранее являвшийся его соперником сенатор Берни Сандерс - 44,7%. Законодатель в среду объявил о прекращении борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. После этого соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имя Сандерса значилось в бюллетенях.

Согласно оценкам газеты The New York Times, по итогам праймериз Байден заручился поддержкой 11 делегатов, Сандерс - четырех.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). По данным The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 228 делегатов. Всего ему нужно набрать 1 991 голос.

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