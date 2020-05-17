В США неизвестный устроил стрельбу в мотеле

По меньшей мере один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным в мотеле Super 8 в городе Рокфорд (штат Иллинойс). Об этом, как в воскресенье сообщил телеканал CNN, заявил на пресс-конференции начальник местной полиции Дэниел О'Ши, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, полицейские были вызваны на место происшествия около полуночи по местному времени (09:00 17 мая GMT+4). Стрелок забаррикадировался в мотеле, после чего между ними началась перестрелка.

Как указывает телеканал, на место стрельбы, которая "продолжает развиваться", также прибыл спецназ. Информация о причинах происшествия и другие детали пока не приводятся.