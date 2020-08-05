Представители Китая и США планируют обсудить итоги торговой сделки 15 августа

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ условились обсудить ход выполнения соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки 15 августа. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Роберт Лайтхайзер и Лю Хэ примут участие в переговорах, которые, скорее всего, будут проведены в формате видеоконференции. Китайская сторона, как предполагается, обсудит не только промежуточные результаты торговой сделки, но и поднимет вопрос об ограничительных действиях американцев в отношении китайских высокотехнологических компаний. "Они хотят обсудить, каким образом США могут работать без того, чтобы преподносить китайцам неприятные сюрпризы каждый день", - уточнил один из источников издания.

Как заявил 23 июля президент США Дональд Трамп, значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. В то же время он признал, что Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции "в рекордных объемах".

Согласно официальной статистике, товарооборот КНР и Соединенных Штатов с января по июнь включительно сократился в годовом исчислении на 9,7%, составив 233,98 млрд долларов. Китайский экспорт в США упал на 11,1%, до $177,55 млрд, импорт американской продукции уменьшился на 4,8%, до $56,43 млрд. Положительное сальдо Китая за шесть месяцев составило $121,12 млрд, сократившись примерно на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.